» الموت يفجع الفنان حمادة هلال

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وفاة

والدة

حمادة هلال

توفيت والدة الفنان حمادة هلال، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية.

وكان الفنان حمادة هلال قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته فى الأيام الماضية حيث نشر حسابه على إنستجرام، صورة منذ فترة له مع والدته.

وكتب هلال في تعليقه على صورته مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية: "اسألكم الدعاء.. ‏يارب اشفى أمى.. يارب ‏اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".


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