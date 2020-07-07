» سائق "لودر" العقار المنهار يكشف كارثة عن الواقعة

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روي محمد عاطف، سائق "اللودر"، الذي انهار عليه المبني أثناء تنفيذه أمر إزالة أحد المباني المخالفة، قائلا: "إنه غير مستوعب إلى الآن أنه ما زال على قيد الحياة، معقبا: "أنا حاولت أنقذ نفسى بس معرفتش، وأنا حتى هذه اللحظة مش مصدق أنى عايش ولا عارف طلعت إزاي".

وأضاف "عاطف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا أول مرة اشتغل في الهدم، المفروض يكون معايا مهندس وأنا بهد هو كان فيه مهندس بس مكنش بيوجهنى في الشغل".

وتابع: "أنه متواجد الآن بالمنزل، مطالبًا الجهات المعنية تعويضه، معقبا: "أنا بساعد الدولة ليه محدش ساعدني، حتى عربية الإسعاف محدش جابها واتعالجت على نفقتي الخاصة".

وواصل حديثه: "الناس طارت أول ما المبنى نزل عليا، وعافرت لحد ما طلعت مش مصدق أنى طلعت".

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