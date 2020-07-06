بشرى سارة عن كورونا في لبنان والأردن

الطيب حسين
حمل اليوم الاثنين، بشرى سارة لمواطني لبنان والأردن، بسبب التراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1885.
وذكرت الوزارة أن هناك 24 حالة تخضع للعلاج في المستشفيات، منها 7 في العناية المركزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1311.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية أنه سيتم غدا إطلاق تطبيق "صحتك" الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية، في حين بلغ عدد مستخدمي تطبيق "أمان" في المملكة أكثر من 700 ألف مستخدم.
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