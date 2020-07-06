» بعد تسجيل إصابات .. الصين تحذر من البكتريا الأخطر في تاريخ البشرية

متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت السلطات الصحية تحذيرا بعد ظهور البكتريا الأخطر ف ي تاريخ البشرية والتي تسببت في قتل عشرات الملايين .
وبحس الإعلام المحلي فقد تم تسجيل حالة إصابة بمرض " الطاعون الدملي" والذي تسببه بكتريا " يرسينيا بستيس " والتي سببت أكبر جائحة فيا لتاريخ ، حسبما نشرت" سبوتنيك ".
و أطلقت اللجنة الصحية لمدينة بيار نور الصينية في منطقة منجوليا التي تخضع للحكم الذاتي إنذار من المستوي الثالث وهو ثاني أدني مستوي في نظام أربع مستويات ، وهو يحظر صيد و أكل الحيوانات التي يمكن أن تنقل الطاعون و يطلب من الجمهور الإبلاغ عن أي حالات يشتبه أنها طاعون أو حمي بدون أسباب واضحة ، مع الإبلاغ عن أي سنجاب مريض أو ميت لأنه ناقل للمرض .
يأتني ذلك التحذير بعد الإبلاغ عن 4 حالات إصابة بالطاعون في منجوليا في نوفمبر 2019 ، و بعد أقل من أسبوع من اكتشاف نوع جديد من انفلونزا الخنازير في الصين ويحمل 3 جينات فيروسات فتاكة .
جدير بالذكر أن " الطاعون الدملي" أو ما يطلق عليه " الموت الأسود " في العصور الوسطي هو مرض شديد العدوي وغالبا ما ينتشر ععن طريق القوارض حيث قتل قرابة 200 مليون شخص منذ اكتشافه .
One suspected case of bubonic plague has been reported in Bayannur, N China's Inner Mongolia Autonomous Region, the local health commission said on Sunday. The city announced to launch a level III emergency response to prevent and control the plague. pic.twitter.com/WBBtkzf1Mk— People's Daily, China (@PDChina) July 5, 2020
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