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غانتيس يكشف المتسبب في انفجارات إيران

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ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من أن إنفجارات إيران مر عليها قرابة الأسبوعين إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل بيني غانتس، والذي يشغل منصب وزير الأمن، لم يعلق عليها إلا اليوم.

وقال في لقاء إذاعي: "بإمكان الجميع الاشتباه بإسرائيل كل الوقت لكن ليس كل ما يحدث في إيران مرتبط بنا، وذلك ردًا علي الاتهامات التي تم توجيهها إلي إسرائيل عقب وقوع انفجارين في مواقع حساسة في إيران ، حسبما نشرت "روسيا اليوم".

وأضاف أن إيران النووية خطر يهدد العالم والمنطقة وإسرائيل ولهذا فنحن نواصل تحركاتنا في كل الميادين الممكنة لدرء هذا الخطر وتقليص إمكانيات إيران لبلوغ القدرة النووية".

جدير بالذكر أن أمس السبت وقع انفجار جديد في إيران في محطة مدجج زرعان للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران وهو الثالث علي الأراضي الإيرانية خلال أسبوع و سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدي إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين تلاه انفجار في مبني تابع لمحطة "نظنر النووية".


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