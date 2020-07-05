» حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.. سيدة تلد واقفة بمساعدة زوجها على باب مستشفى

05 يوليه 2020 - 10:43 ص

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، يظهر سيدة أمريكية تضع مولودها في الشارع وهي تقف على قدميها بمساعدة زوجها قبل أن تصل إلى المستشفى بلحظات قليلة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي شاهده أكثرما يزيد عن 20 مليون شخص السيدة الأمريكية سوزان أندرسون، التي أخبرت قناة nbc6 أنها ترغب في أن تضع مولودها الأول في الماء ولكنه رغب في أن يضع نفسه في مكان آخر.

وأضافت أنها عندما نزلت منها مسرعة برفقة زوجها إلى دار الولادة بدأ الجنين يخرج منها حتى أن ساعدتها إحدى المتواجدات هي وزوجها ما أن وضعت مولودها في مكانها بالرغم من عدم قدرتها على الوقوف على قدميها والمتابعة وهي لا تدري ما تفعله إلا أنها استمرت للوقوف لوقت لا يزيد عن 10 دقائق.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان للتأكد من الصراخ الذي يحدث في المكان إلا أن رجال الشرطة تفاجأوا بما يحدث أمامهم فبدأوا بتصوير مقطع فيديو منذ بداية المشهد إلا أن المقطع القصير انتشر على مستوى العالم في وقت قصير حيث ظهرت الأم قريبة مسافة أمتار قليلة من دار الولادة وهو المكان الظاهر في الفيديو عند المستشفى إلا أنها سلمت نفسها للممرضة وهي الشخص الذي ظهر معها ويقوم بمساعدتها برفقة زوجها.



