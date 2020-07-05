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لدورهم في عزلة كورونا.. نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

عرب وعالم

نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة
نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

عبد القادر وحيد- متابعات

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موسكو

العمال

عزلة كورونا

نصب تكاري

توصيل الطلبات

أزيح الستار الجمعة الماضية عن نصب تذكاري بالعاصمة الروسية موسكو، والذي يكرم عمالا مختلفين وقفوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وهم عمال توصيل الطلبات – الدليفري-.

 ويبلغ ارتفاع هذا النصب نحو ثلاثة أمتار وهو عبارة عن قطعة من المعدن يتوسطها تجويف على شكل رجل وصممه الفنان أليكسي جاريكوفيتش.

 وقد كتب على النصب: "مهدى إلى هؤلاء الذي جعلوا العزل الذاتي ممكنا".

وقال الفنان جوريكوف الذي يعمل في خدمة التوصيل في سلسلة سوبر ماركت أزبوكا فكوسا : "إن هذا النصب يشعرني بالفخر بالتأكيد.. لم أر أو أسمع قط في حياتي عن افتتاح نصب تذكاري لعمال التوصيل.. إنه أمر رائع للغاية".

وشهد نظام العزل الذاتي الصارم في موسكو عدم خروج السكان من منازلهم مع استخدام كثيرين منهم خدمات التوصيل من السوبر ماركت والمطاعم للحد من تعرضهم للفيروس.

وقد تم الاعتماد على عمال توصيل الطلبات للحصول على الطعام والطرود والوجبات السريعة رغم المخاطر التي كانت تواجههم.

كما حظي أيضا الأطباء والممرضون بإشادة لجهودهم لاحتواء فيروس كورونا.


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