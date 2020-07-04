صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

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كشفت وزارة الصحة السعودية، عن صدمة تسبب فيها شاب لـ9 من أصدقائه عقب نقله فيروس كورونا لهم، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.

الوزارة كشفت  اليوم السبت، أن من ضمن المصابين من يعاني من أمراض مزمنة ما تسبب في تأخر الصحية.

وقالت الوزارة: "بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة".

وسجلت السعودية اليوم السبت 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة، و2642 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 وفاة.

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