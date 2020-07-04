ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

شهد  سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي، نحو 16.07 جنيها للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

أما بنك  مصر، فبلغ السعر 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.09 للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

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