ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

04 يوليه 2020 - 06:19 م

شهد سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت.



وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.



وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي، نحو 16.07 جنيها للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.



أما بنك مصر، فبلغ السعر 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.09 للشراء، 16.19 جنيه للبيع.



وفي بنك القاهرة سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

