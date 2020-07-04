» الصيادلة: مفيش حد بيعمل كدا غير المصريين

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الصيادلة

صدى البلد

كورونا


أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، أن فيروس كورونا أسراره لم تكتشف بعد، منوها بأن مشكلة فيروس كورونا ليس الحصول على الدواء فقط.

 وأضاف "رمزي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد "، اليوم السبت ، بأنه حتى تكتشف الإصابة بالفيروس ويتناول المصاب الدواء، يكون الفيروس أحدث بعض المشاكل الخطيرة في أجهزة جسم المريض.

وتابع :" الوصول إلى لقاح هو الحل الوحيد لفيروس كورونا، منوها بأن سحب أدوية المناعة من الأسواق تسبب في مشكلة كبيرة جدا، مضيفا: "مفيش حد بيخزن الأدوية في العالم غير المصريين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

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