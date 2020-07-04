  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:57 م
Advertisements
بحث متقدم
الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب

الفتوى بالجزائر تمنع الصلاة على جماجم الشهداء لهذا السبب

فايلر

موعد عودة "فايلر" لقيادة تدريبات الأهلى

خطر جديد يحيط بترامب.. هذا ما حدث لصديقة نجله

خطر جديد يحيط بترامب.. هذا ما حدث لصديقة نجله

أزارو

مفاجأة "أزارو" يرغب في الرحيل عن صفوف الاتفاق

خبير روسي: تلاعب لم يسبق له مثيل في استفتاء روسيا

خبير روسي: تلاعب لم يسبق له مثيل في استفتاء روسيا

أصلي في الحرم مع أبي المتوفى

إصابة داعية سعودي شهير بفيروس كورونا: ادعولي

النقض تؤيد الحكم 15 عاما على " دومة" في أحداث مجلس الوزراء

النقض تؤيد الحكم 15 عاما على " دومة" في أحداث مجلس الوزراء

العروس

عروس تقوم بأغرب فعل في حفل زفافها..أبلغت عن أهلها وأحضرت الشرطة

بوتين

أديب: جنرال روسي أخبرني بهذه المفاجأة عن بوتين

الدكتور شوقي علام

المفتى عن لقائه بمرسي : "محستش إنه رئيس "

شك في علاقته بزوجته.. لن تتخيل ما فعله موظف خليجي بصديقه

قضايا وحوادث

شك في علاقته بزوجته.. لن تتخيل ما فعله موظف خليجي بصديقه
شك في علاقته بزوجته.. لن تتخيل ما فعله موظف خليجي بصديقه

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

شقيقة أحمد زكي تفجر مفاجأة بشأن مسلسل محمد رمضان

#

ابتزّها بفضح صورها.. لن تتخيل ما فعلته فتاة سعودية

#

اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب

#

شاهد.. لن تصدق ما أدخله طفله في قضيبه

الصحراء

علقة ساخنة

صديقه

موظف خليجي

شك في زوجته

بسبب شكه في علاقة صديقه بزوجته، أقدم موظف خليجي على اختطاف صديقه وتركه في الصحراء بعد علقة ساخنة.

وكان موظف خليجي بالإمارات قد اتهم موظفا خليجيا آخر بخطفه والاعتداء عليه،  وسرقة هاتفه بسبب شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته .

وأضاف المجني عليه انه فوجئ باتصال من شخص يريد التفاهم معه حول اتصالاته وعلاقاته النسائية ، وبالفعل التقى به فدفعه إلى ركوب السيارة بصحبة شخص آخر وطلب منه هاتفه فرفض فاعتدى عليه حتى استطاع معرفة رقمه السري .

وأوضح الموظف المجني عليه أن المتهم عثر بالفعل على مقطع فيديو يخص زوجته فانتابته ثورة غضب وترك الرجل في الصحراء بعدما لقنه علقة ساخنة ، واحتفظ بالهاتف .

بينما أنكر المتهم تلك الاتهامات ، مؤكدا أنه التقى بالمجنى عليه في مقهى دون خطف واعتداء وأنه اخذ الهاتف كدليل وليس للسرقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» لهذه الأسباب واثق في عدم رحيل "صلاح"
» أول صورة لمؤسس السعودية قبل 110 عام
» برقية عاجلة من الملك سلمان لرئيس الجزائر
» الصيادلة: مفيش حد بيعمل كدا غير المصريين
» الزمالك يغرى "بوطيب" برقم خيالى
» بشري سارة من المالية عن الحوافز والعلاوات الجديدة
» زين العابدين: الدستور ليس قرآنا
» النقض تؤيد سجن الفنان طارق النهري 15 عاما
» شك في علاقته بزوجته.. لن تتخيل ما فعله موظف خليجي بصديقه
» لقاء الخميسي تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور جديدة لها
» صاحبة قضية التحرش:في حاجات لسه متكلمتش عنها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية