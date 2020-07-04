» شك في علاقته بزوجته.. لن تتخيل ما فعله موظف خليجي بصديقه

04 يوليه 2020 - 01:53 م

بسبب شكه في علاقة صديقه بزوجته، أقدم موظف خليجي على اختطاف صديقه وتركه في الصحراء بعد علقة ساخنة.

وكان موظف خليجي بالإمارات قد اتهم موظفا خليجيا آخر بخطفه والاعتداء عليه، وسرقة هاتفه بسبب شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته .

وأضاف المجني عليه انه فوجئ باتصال من شخص يريد التفاهم معه حول اتصالاته وعلاقاته النسائية ، وبالفعل التقى به فدفعه إلى ركوب السيارة بصحبة شخص آخر وطلب منه هاتفه فرفض فاعتدى عليه حتى استطاع معرفة رقمه السري .

وأوضح الموظف المجني عليه أن المتهم عثر بالفعل على مقطع فيديو يخص زوجته فانتابته ثورة غضب وترك الرجل في الصحراء بعدما لقنه علقة ساخنة ، واحتفظ بالهاتف .

بينما أنكر المتهم تلك الاتهامات ، مؤكدا أنه التقى بالمجنى عليه في مقهى دون خطف واعتداء وأنه اخذ الهاتف كدليل وليس للسرقة.