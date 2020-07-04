لاعبو الزمالك يتنازلوا عن 50% من مستحقاتهم

04 يوليه 2020 - 01:24 م

وقع لاعبو الزمالك استمارات التنازل عن 50% من المستحقات الخاصة بهم عن الفترة التى شهدت التوقف الكروى بسبب فيروس كورونا.

يأتى ذلك في إطار المبادرة التى تمت داخل منظومة كرة القدم بالقلعة البيضاء بالتنازل لصالح النادى عن 50% من مستحقات الأربعة أشهر الماضية التى شهدت توقف النشاط الرياضى.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق من أجل حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، وذلك تحفيزاً للاعبين للتتويج بالبطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 .