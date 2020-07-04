  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

السعودية

السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

لاعبو الزمالك يتنازلوا عن 50% من مستحقاتهم

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية

#

ميدو: اشتريت هذا اللاعب للزمالك على حسابي .. ولست نادما

#

أول رد من الأهلي عن احتجاج الزمالك للحصول على "نادي القرن"

#

نجم الأهلي يلمح إلى انتقاله إلى الزمالك: سأفكر باحترافية

تنازل

الزمالك

مرتضى منصور

رحيل

لاعبى فريق

وقع لاعبو الزمالك استمارات التنازل عن 50% من المستحقات الخاصة بهم عن الفترة التى شهدت التوقف الكروى بسبب فيروس كورونا.

يأتى ذلك في إطار المبادرة التى تمت داخل منظومة كرة القدم بالقلعة البيضاء بالتنازل لصالح النادى عن 50% من مستحقات الأربعة أشهر الماضية التى شهدت توقف النشاط الرياضى.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق من أجل حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، وذلك تحفيزاً للاعبين للتتويج بالبطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية