  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:19 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

السعودية

السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

لغير المتزوجين.. قانون غير مسبوق بسبب كورونا في هذه الدولة

عرب وعالم

قانون غير مسبوق بولاية أمريكية
قانون غير مسبوق بولاية أمريكية

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

#

بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

#

" شاي عشبي" لعلاج كورونا في هذه الدولة

#

بسبب كورونا.. يوزعون الفاكهة مجانًا في هذه الدولة

قانون

كورونا

الشركاء

ولاية ماساتشوستس

في إطار قانون محلي جديد ينظم العلاقات بين الشركاء ، تستعد مدينة سومرفيل الأميركية، للاعتراف بالعلاقات المتعددة.

و بحسب شبكة "سي إن إن" ستعترف مدينة سومرفيل التي تقع في ولاية ماساتشوستس، بالعلاقات المتعددة بعد أن صوت مجلس المدينة لصالح القانون الجديد في اجتماع عقد أواخر الشهر الماضي.

وصرح المستشار لانس ديفيس لـ "سي إن إن" أنه يعتقد أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة.

ويتضمن القانون الجديد، مساعدة السكان غير المتزوجين على زيارة شركائهم المصابين بفيروس كورونا، العالقين في المستشفيات.

كما اقترح المستشار جاي تي سكوت، بوجوب تضمين القانون العلاقات التي تشتمل على أكثر من شخصين، قبل طرحه للتصويت، بعد أن لاحظ أن القانون يقتصر على شريكين اثنين فقط.

وكانت ماساتشوستس، الولاية الأميركية الأولى التي تعترف بالزواج من نفس الجنس، في عام 2004.

وفي التفاصيل أيضا أنه سيتم سن القانون بحيث لا يتوجب على الشركاء أن يكونوا ساكنين في مكان واحد معا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية