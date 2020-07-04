زوج يقتل زوجته بالسكين.. والسبب وجبة "عشاء"

04 يوليه 2020 - 09:55 ص

أقدم زوج على التخلص من زوجته بالسكين، في إحدى قرى مركز منيا القمح، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب تأخرها في إعداد وجبة العشاء.

وتمكن رجال مباحث المركز برئاسة المقدم محمد فؤاد، ومعاونيه من ضبط الزوج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية "كوم حلين" التابعة لدائرة المركز

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد العشاء، وقام الزوج بإحضار سكين المطبخ، وطعن زوجته؛ ليُنهي حياتها بجرح قطعي في رقبتها.