بعد انتحاره: " أنا مش كافر الجوع كافر"

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انتحار

الجوع كافر

أنا مش كافر

لبنالن

في واقعة صادمة ومؤثرة تكشف الوضع المأساوي الذي شهدته لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية، أقدم مواطن لبناني على الانتحار.

وكانت الإعلامية اللبنانية ليليان داود كتبت على حسابها في تويتر: " مواطن لبناني ينهي حياته اليوم وترك رسالته على العلم اللبناني "أنا مش كافر بس الجوع كافر".

وأضافت:" حتى في أيام الحرب كان لدينا أمل، اليوم سلبوا حتى حق الحلم من أهلنا، نهب وسرقة والزعامات الطائفية تتنعم بخيراتنا. يسقط حكم الفساد يسقط حكم الميليشيا".

وعلق أحد رواد تويتر:" الوزراء والنواب ثرواتهم بالمليارات  والشعب هناك بقى يجيب لقمته بالمقايضة .. العدالة الاجتماعية في عالمنا أصابها الجنون".

يأتي هذا عقب مقطع فيديو للممثل والمذيع اللبناني الشهير ميشال أبو سليمان، بنشر مقطع فيديو على حسابه في فيس بوك، وهو يأكل من حاوية قمامة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد.

ووجه الفنان اللبناني إلى جمهوره ومحبيه رسالة من خلال مقطع الفيديو قائلا : "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، أنا آكل من القمامة ويجب أن نتعود على الأكل من القمامة، فإذا لم ننزل إلى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد فترة قريبة 7 أو 8 أشهر".


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