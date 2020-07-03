رسالة مؤثرة من " هاري" لوالدته الأميرة ديانا

03 يوليه 2020 - 11:50 ص

بالتزامن مع ذكري ميلاد الأميرة ديانا الـ 59 شارك الأمير هاري إحياء ذكراها برسالة فيديو عاطفية، أثناء مكالمته في حفل توزيع " جائزة ديانا " .

وقال دوق ساسيكس البالغ من العمر 35 عام والذي يعيش حاليا مع زوجته ميجان ماركل وأبنهما آرشي :" أنه يجب معالجة الانقسام العنصري في جميع أنحاء العالم ، مضيفا إنني فخور للغاية بكوني جزاء من هذه الجوائز لأنها تحترم إرث أمي وتبرز أفضل ما في أمثالكم "، حسبما نشرت " روسيا اليوم".

وأضاف :" أعرف أن والدتي كانت مصدر إلهام لكثير منكم ويمكنني أن أؤكد لكم أنها كانت ستحارب غلي جانبكم ففي الوقت الحالي نري أوضاعا حول العالم حيث يسيطر الانقسام والعزلة والغضب مع ظهور الألم والصدمات ، لكنني أري الأمل في الأكبر في أمثالكم وأنا واثق من مستقبل العالم وقدرته علي الشفاء لأنه بين أيديكم ".

وتابع :"إنكم جميعا تقومون بمثل هذا العمل الرائع وفي وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين ، لقد وجدت القوة والإلهام بداخلكم لترك بصمة إيجابية علي العالم ، و أنا فخور بأن جائزة ديانا كانت قادرة علي مساعدتكم بالقيام بذلك ".

جدير بالذكر أن " جائزة ديانا " هي مؤسسة خيرية مهمتها تعزيز وتطوير و إلهام التغيير الإيجابي في حياة الشباب .