» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية

03 يوليه 2020 - 12:32 ص

عكر مانشستر سيتي فرحة ليفربول الذي توج الأسبوع الماضي بطلا للدوري الإنجليزي، وهزمه برباعية نظيفة في مباراة أقيمت، الخميس، ضمن الجولة 32.



افتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 25 من ركلة جزاء نفذها البلجيكي كيفين دي بروين، ثم أضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35.

وعزز أصحاب الأرض تفوقهم بهدف ثالث بتسديدة الشاب فيل فودين في الدقيقة 45.

وفي شوط المباراة الثاني، واصل السيتي تفوقه وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 66 بواسطة لاعب ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرمى فريقه.