السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

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تسبب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أزمة كبيرة بالأسواق والمحال التجارية في المملكة، بعد تداول صورة له على مكتبه وبجواره "البرفان" الذي يستخدمه، ما جعل عدد كبير يكلبه من الأسواق والمحال حتى نفذ بشكل كامل في ساعات.

وكانت  صورة انتشرت من مكتب بن سلمان خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي?، ظهرت فيها على الطاولة واحدة من قارورات عطوره بشكل عفوي، ما أدى إلى تداول الصورة بكثرة عبر مواقع التواصل، ومن ثم إقبال غير مسبوق على شراء هذا النوع من عطور ماركة "غيرلان" حتى نفاذها من المتاجر.

ومن المعروف أن العديد من الشباب السعودي يتابع بشكل مستمر كل ما يتعلق بملابس ولي العهد ومقتنياته الشخصية، كما حصل عند ظهوره سابقاً بالجاكيت، وهو أصبح مؤثراً في هذا المجال بشكل كبير لتميّزه بالذوق الرفيع في اقتناء كل ما يخصه.

وأعلنت المحال التجارية في السعودية عن نفاذ كل كميات العطور من هذا النوع، بعد الإقبال الكبير عليه في ساعات.


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