  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:46 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

أمل الشهراني تثير ضجة وتستفز السعوديين بـ"البكيني"

الصفحة الأخيرة

امل الشهراني
امل الشهراني

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بـ البيجامة.. هيفاء وهبي تثير ضجة

#

"ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة

#

مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة

#

شاهد.. خبيرة تجميل تثير ضجة بـ"ماكياج كورونا"

السعوديين

ضجة

بكيني

أمل الشهراني.

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني،  ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة اعتبرها الجميع استفزاز للسعوديين، بعد ظهورها مرتدية ملابس البحر "البكيني"، رفقة أبنائها.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم كبير عليها، مشيرين إلى أن هذه هي الصورة التي تريد أن تكون علبها المرأة التي تدعي أنها تدافع عنها ضد العنف، فيما اعتبر آخرون إنها حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتحكم فيها أو يملي عليها كيف يجب أن تعيش.

ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

وتقود الناشطة السعودية أمل الشهراني حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا في السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية