عشرات المصابين في مواجهات فلسطينية إسرائيلية بشأن ضم المستوطنات

02 يوليه 2020 - 02:55 م

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.





وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة "معا" الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، بين الاحتلال والشبان الغاضبين، الذين خرجوا للتنديد بخطة الاحتلال ضم أراضي فلسطينية محتلة، وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين في الخليل.



