فيديو.. لحظة سرقة مراسل (CNN) تحت تهديد السلاح

02 يوليه 2020 - 12:33 ص



كانت برونا ماسيدو مراسلة شبكة "CNN" البرازيل تقف بالقرب من جسر بانديراس في مدينة ساو باولو البرازيلية للإبلاغ عن ارتفاع منسوب المياه في نهر تيتي بسبب الأمطار الغزيرة، عندما تعرضت لحادث سطو مسلح وسرق منها هاتفها تحت تهديد السلاح أثناء ظهورها في بث مباشر.



وبينما تتحدث المراسلة مع المذيع رافائيل كولومبو في الاستوديو عن الفيضانات في المدينة، ظهر المتهم في الخلفية وهو ينظر فوق حاجز الجسر.







وبعد مرور دقيقتين، اقترب منها اللص قبل أن يسحب سكينًا, بينما تراجعت الصحفيّة المذهولة خطوتين للخلف، فيما طلب منها تحت تهديد السلاح الحصول على هاتفها.



ولم يكتف السارق بأخذ هاتفها الظاهر في يدها، ولكنه طلب الهاتف الآخر الذي يوجد في جيبها، إذ كان يعلم أنها تحمل هاتفين اثنين.



وقال زميلها المذيع: "اقترب منها هذا الرجل حاملاً سكينًا وأخذ منها هاتفين خلويين. وقام بتهديدها فسلمته هاتفًا محمولاً، لكنه كان يعلم أن لديها هاتفين خلويين، هاتف خاص وآخر للعمل".



وأشار إلى أن برونا عادت إلى غرفة الأخبار وهي بخير على الرغم من الصدمة، وقال: "كان لديها خوف رهيب، لكنها بخير".



وأعلنت الشرطة البرازيلية أنها تعرفت على اللص وقامت باعتقاله.







