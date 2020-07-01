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شمس الكويتية تفجر مفاجأة عن سبب طلاقها بشكل مفاجئ

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شمس الكويتية
شمس الكويتية

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شمس الكويتية

مفاجأة

طلاق

فنانة

فجرت الفنانة ?شمس الكويتية، مفاجأة عن سبب? طليقها من زوجها السابق والعلاقة التي تجمعهما حالياً، مشيرةً إلى أنّها لا زالت تربطها علاقة صداقة وطيدة بطليقها، ويخرجان سوياً للعشاء من حين الى آخر، وقد تعلّمت منه معنى الحب المطلق.

وعن سبب طلاقهما قالت :"هو حد كتير مهم في الحياة وغنايا وميكروفوني ووقفتي على المسرح ضد مبدأه وضد اسمه والبرستيج حقه وضد مين هو. ممكن تسألوني الحين ليش سيبتوا بعض طالما في حب مطلق".

وأضافت في مقطع فيديو لها تداوله عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي :"كان ييجي معايا الحفلة ويقف بعيد ويتخشب ولما تيجي عينه في عيني وأشوف الفرحة في عينه هو يعرفني أحب الغناء وكان يسأل على الأماكن اللي فيها أشياء محترفة وياخدني آخر الدنيا وصار يحب الحاجات اللي بحبها مع إن الأشياء اللي بحبها وصار مؤمن بيها".

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