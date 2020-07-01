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النيابة تحيل متهمي حادث طبيبات المنيا للمحاكمة الجنائية

قضايا وحوادث

حادث المنيا
حادث المنيا

أحمد سالم

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انتهت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، من إعداد أمر الإحالة الخاص بواقعة الحادث المعروف إعلاميا بطبيبات المنيا، والتي راح ضحيته 3 طبيبات واثنين آخرين وبناء على ذلك صدر قرار بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

وتضمن قرار الإحالة، التقرير الفني الخاص بالسيارات المتضررة جراء الحادث والذي تسلمته النيابة بعد عرض السيارات على مهندس فني لفحصها، بالإضافة إلى إرفاق أقوال الضباط الذي أجرى التحريات بملف القضية والتي تضمنت أنه أثناء توجه أطباء من المنيا إلى وزارة الصحة في القاهرة، اصطدمت سيارتهم الميكروباص بسيارة نقل نتيجة لنوم السائق والسرعة الزائدة وانقلبت على الطريق، مما أدى إلى وفاة 3 طبيبات وسائق وعامل واصابة 17 آخرين.

كما تسلمت النيابة تقريرا طبيا خاص بتشريح جثث المتوفين بالإضافة إلى تقرير حول حالة المصابين في الحادث، وتفاصيل الإصابات التى لحقت بهم، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت اشارة تفيد بوقوع حادث بطريق الكريمات بدائرة قسم شرطة أكتوبر وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين، أنه أثناء توجه أطباء من المنيا إلى وزارة الصحة في القاهرة، اصطدمت سيارتهم الميكروباص بسيارة نقل نتيجة لنوم السائق والسرعة الزائدة وانقلبت على الطريق، مما أدى إلى وفاة 3 طبيبات وسائق وعامل وإصابة 17 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات وجرى إسعافهم.


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