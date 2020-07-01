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إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها إلى المفتي

قضايا وحوادث

إعدام
إعدام

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة  ربة منزل لفضيلة مفتي الجمهورية للبت في إعدامها من عدمه لارتكابها جريمة قتل  زوجها بمساعدة نجلها لوجود خلافات  بينهما  في البساتين.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين نادية . م ،مصطفى .ع  بقتل المجني عليه علاء الدين .م عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وقتل المنية عقب تولد الفكرة لدي المتهمة بالتخلص منه وعرضها على نجلها المتهم الثاني بتاريخ سابق لارتكاب الواقعة وعلى أثر اتفاقهما سعيا لتنفيذها.

وأوضح أمر الإحالة انه قاما بالدخول الي غرفة نوم المجني عليه منتهزين فرصة انفراده واستلقائه علي السرير هادئا بنومه وانقضت عليه المتهمة بكل قوتها وجثمت عليه بساقيها على صدره من الجانب الأيسر وضغطت بكلتا يديها وكتمت أنفاسه حال كون المتهم الثاني مقيدا ساقيه قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الثاني طفلا لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيقق المجني عليه خالد . م ، شهد ان المتهمة أبلغته بوفاة شقيقه المجني عليه قضاء الله وقدره إلا أنه تشكك بذلك واتهم المتهمين بقتله لوجود خلافات بينهم والمجني عليه بصفة دائمة.
وأضاف بتشككه في نسب أنجال المجني عليه لكونه عقيم غير قادر على الإنجاب لا سيما من ان المتهمة الاولي معتادة  ممارسة البغاء مع الرجال مقابل اجر مادي.

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