حكم نهائي بإعدام راهب قبطي ادين بقتل أسقف

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الراهب فلتاؤس أثناء محاكمته
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محمد فضل- متابعات

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إعدام

راهب

فلتاؤوس

ميشيل حليم

سجن مؤبد

 أعلن ميشيل حليم، محامي الدفاع عن الراهب، فلتاؤوس المقاري، المتهم في قضية قتل رئيس "دير الأنبا أبو مقار"، إن محكمة النقض ألغت حكم الإعدام الصادر بحق موكله وأبدلته بالسجن المؤبد.

وأضاف حليم لموقع "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت إعدام المتهم الأول في القضية، المشلوح أشعياء المقاري.

وكان المتهمان، المشلوح أشعياء المقاري، واسمه المدني وائل سعد تواضروس، وريمون رسمي منصور فرج، المعروف بفلتاؤوس المقاري، طعنا أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بإعدامهما.

ونسبت للطاعنين، اتهامات بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادى النطرون، حيث أصدرت المحكمة الأبتدائية حكما في أبريل الماضي بالإعدام شنقا على الراهبين، إلا أن الطعن أدى لتغيير حكم المتهم الثاني واستبدالة بالسجن مدى الحياة.

وكانت الكنيسة القبطية قد عاشت تطورات متسارعة منذ فجر الـ29 من يوليو عام 2018، بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بعد 233 يوما من التقاضي والتحقيقات في القضية الأكثر بشاعة في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.

وتلقى الأنبا إبيفانيوس ثلاث ضربات قاتلة من الخلف على رأسه، أردته صريعا في الحال.


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