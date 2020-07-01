تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بالسعودية

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كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا ملموسا، مقارنة مع رقم اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 4387 إصابة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 194225، بما في ذلك 59767 حالة نشطة، منها 2272 مريضا في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة رصد 49 وفاة جراء "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 50 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1698.

وتماثل 1994 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 132760.


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