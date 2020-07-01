بالصور.. دولة تقيم حفل الوداع لكورونا

01 يوليه 2020 - 01:19 م

ودّع المواطنون فى جمهورية التشيك فيروس كورونا المستجد، من خلال حفل وداع رمزي.

وقام الآلاف بالاجتماع على طاولة بطول 500 متر على جسر تشارلز في العاصمة براغ لتبادل الطعام والمشروبات التي أحضروها من منازلهم.

وحثت الدولة على تشجيع الحضور على الاختلاط بجيرانهم دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال منظم الحدث إن الاحتفال أصبح ممكنا بسبب نقص السائحين في المدينة.

وتم السماح للمطاعم والحانات بتقديم خدماتها فى الداخل للمواطنين قبل شهر من الآن، وذلك عقب تطيق التشيك في مارس وأبريل الماضيين إجراءات إغلاق صارمة.

وسمحت الدولة بفتح حمامات السباحة والمتاحف وحدائق الحيوان والقلاع بدون قيود على عدد الزوار.

كما سمحت الحكومة في الأسبوع الماضي، بالتجمعات العامة لما يصل إلى 1000 شخص.

يذكر أن التشيك سجلت أقل من 12 ألف حالة إصابة وتوفي حوالي 350 شخصا، بين عدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة.





