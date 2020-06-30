وفاة وكيل مستشفى حميات منوف متأثرًا بفيروس كورونا

30 يونيو 2020 - 06:39 م

تُوفي منذ قليل الدكتور محمد حسب النبي، وكيل مستشفى حميات منوف، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب تدهور حالته الصحية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى حميات منوف، وجارٍ إنهاء تصاريح الدفن، ونقله إلى مسقط رأسه.



وأصدرت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بيانًا نعت فيه استشاري الحميات، ووكيل مستشفى حميات منوف، كان نصه: “بمزيدٍ من الأسى والحزن، تتوجه مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بقيادة الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بخالص التعازي في وفاة الدكتور “محمد أحمد حسب النبي”، وكيل مستشفى حميات منوف، الذي كان نموذجًا للإنسانية، والإخلاص في العمل”.

