لقب بالسفاح الذهبي.. ارتكب 62 عملية اغتصاب

30 يونيو 2020 - 02:33 م

في اعترافات صادمة اعترف جوزيف دي أنجلو البالغ من العمر 74 عاما، بارتكاب 62 عملية اغتصاب، و13 جريمة قتل و13 اختطاف.

وكان جوزيف دي أنجلو، الذي يطلق عليه سفاح ولاية كاليفورنيا الذهبي اعترف بجرائمه أمام المحكمة، وأنه ارتكب هذه الجرائم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقد حوكم جوزيف أمام العشرات من ضحاياه وأقارب الضحايا في قاعة كبيرة داخل جامعة ولاية سكرامنتو، لضمان اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل انتشار جائحة كورونا.

وبدأت محاكمة سفاح أمريكا أمس والجلسة المقبلة ستكون 17 أغسطس المقبل.

وأصبح دي أنجلو أول شخص يتم اعتقاله في أمريكا عن طريق علم الأنساب الوراثي، والتي تعتمد على أخد عينات من الحمض النووي لمشتبه به مجهول تركه في مسرح الجريمة ليتم التعرف إليه عن طريق تعقب شجرة العائلة من خلال أفراد عائلته.