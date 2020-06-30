السعودية.. أمر ملكي بتعيين 68 قاضيًا

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متابعات- الدويني فولي

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 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا بترقية وتعيين عدد من القضاة الجدد في المملكة، وفق ما ذكرت صحف سعودية.


وجاء الأمر الملكي بتعيين 68 قاضيًا منتسبين لوزارة العدل، وذلك في مختلف درجات السلك القضائي.


وتأتي هذه التعيينات الجديدة، لتنضم لأخرى جرت خلال الفترة الماضية، شملت إدخال العنصر النسائي إلى السلك القضائي.


واعتبر وزير العدل السعودي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من الملك سلمان وحرصه واهتمامه بالقضاء.

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