حاصل على نوبل في الطب: ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

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كورونا

نصيحة

التنفس

لويس إغنارو

وجه الطبيب العالمي لويس إغنارو ، البالغ من العمر 79 عاما، والحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998، نصيحة تحمي البشر من فيروس كورونا المستجد  في ثانية واحدة تقريبا.

وبحسب ما تم نشره في تقرير لمجلة ScienceAlert العلمية فإن القيام بالنصيحة من أبسط ما يكون، حيث يتم إغلاق الفم واستنشاق الهواء من الأنف فقط.

 أما إخراجه بعدها، فمن الفم، وبذلك يتم إغلاق واحد من نفقين يدخل بهما المستجد إلى الجهاز التنفسي.

وأوضح أن الفيروس يشق طريقه عادة عبر باب الأنف أو الفم، أو الاثنين معا إلى خلايا الرئتين بشكل خاص، ليتكاثر فيها بلا توقف حتى يلفظ المصاب أنفاسه الأخيرة، بحسب موقع العربية نت.

وضيف العالم الشهير نصيحته بما قل ودل، فيقول إن التنفس من الأنف يساعد تجاويفه على إنتاج جزيء معروف علميا باسم Nitric Oxide المولد عبر الرئتين مزيدا من الأكسيجين، حيث يصل إلى الدم، ثم يساعد وجوده في الرئتين على مكافحة الفيروس ومنعه من التكاثر والتسبب بالالتهابات الفتاكة، مما يعزز جهاز المناعة، وهو السلاح الأهم في الحرب على الفيروس القاتل.

كما يعمل الأكسيد المعروف بحرفي ON اختصارا، على منع ارتفاع ضغط الدم أيضا، كما يساعده على التدفق إلى كل الأعضاء، بالإضافة إلى منع تخثرات الدم وتجمعها في الأوردة الطبيعية.


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