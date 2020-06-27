مصرع مسن وزوجته بعد احتراق شقتهما بصلاح سالم

أحمد سالم
لقى موظف على المعاش وزوجته مصرعهما حرقا بعد نشوب حريق داخل شقتهما فى عمارات العبور بطريق صلاح سالم.
وقد اندلع حريق في إحدى عمارات العبور بمنطقة صلاح سالم، السبت.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أعلى عمارات العبور بمنطقة صلاح سالم.
دفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق.
ويجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران لحماية أرواح الأهالي، وتقليل حجم الخسائر المادية.
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