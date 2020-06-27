  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
بحث متقدم
اغتصاب - صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. ضابط عراقي يغتصب فتاة بعد اقتحام منزلها

رجاء الجداوي

"فرحانة أوي".. ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات جديدة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

مصر تعلن تصنيع ثاني دواء لعلاج كورونا

الطقس

"الأرصاد" تعلن استقرار الطقس حتى الثلاثاء

إعدام ٣٥ إخوانيًا والمؤبد لـ٥٤ آخرين

وزارة الدفاع تنشر فيديو بتفاصيل إعدام "المسماري"

سما المصري

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات

وزيرالمالية

"المالية" تعلن عن أول خدمة من نوعها في مصر

محمد مرسي

إلهام شاهين: "مرسي طلب يشوفني وهذا ما حدث"

قتيلة طلخا

مفاجأة تقلب الموازين في قضية " قتيلة طلخا "

شوبير

«شوبير» يفتح النار ضد هانى أبو ريدة

مسئول: الكلام أخطر من العطس في نقل كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن

#

صدمة.. الناجون من كورونا يصابون بتلف في الرئة

#

إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا

#

تزايد انتشار القطط والكلاب بشوارع القاهرة خوفًا من عدوى كورونا

الأولى

أحمد شوقي

الكورونا

أكد الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر تواجه جائحة عالمية، معقبا :"الدولة هي المسئولة عن التنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة جائحة كورونا". 

وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي.

ونوه بأنه حال ركوب شخصين معا في السيارة الخاصة لا يفضل تشغيل التكييف، معلقًا: "لازم نفهم أن الكلام أخطر من الكحة والعطس".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد
» معسكر مغلق للزمالك قبل انطلاق مباريات أفريقيا
» 17 رحلة جوية تغادر الكويت للعالقين من 4 دول
» وفاة الدكتور عبدالجواد سعد بفيروس كورونا
» «المسابقات» تتأهب لإعلان جدول الدورى
» مفاجأة مدوية في واقعة قاتل زوجته لإصابتها بكورونا
» الهند تسجل رقما قياسيا في عدد المصابين بـ" كورونا"
» 50 % من احتياجات السعودية ستحصل عليها من الطاقة الشمسية
» تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي
» بكرى: لماذا حاول محمد مرسى التخلص من النائب العام؟
» 3 أسرار في حياة "فاروق الباز" يتحدث عنها لأول مرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية