مسئول: الكلام أخطر من العطس في نقل كورونا

27 يونيو 2020 - 02:02 م

أكد الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر تواجه جائحة عالمية، معقبا :"الدولة هي المسئولة عن التنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة جائحة كورونا".







وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي.







ونوه بأنه حال ركوب شخصين معا في السيارة الخاصة لا يفضل تشغيل التكييف، معلقًا: "لازم نفهم أن الكلام أخطر من الكحة والعطس".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

