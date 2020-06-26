» رقم غير مسبوق بمعدل الإصابة بكورونا في أمريكا

26 يونيو 2020 - 10:09 ص

أوقف حاكم ولاية تكساس مؤقتا، إعادة فتح الولاية يوم الخميس، مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات، فيما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الإصابة ليوم واحد.





وشهدت ولاية تكساس، التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6000 إصابة في يوم واحد، يوم الإثنين.





وقال الحاكم جريج أبوت، وهو جمهوري يقضي فترته الثانية بالمنصب، في بيان: ”هذا التوقف المؤقت سيساعد ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية بفتح ولايتنا للأعمال بأمان“.

وسجلت تكساس أيضا عددا قياسيا في دخول المرضى المستشفيات لمدة 13 يوما على التوالي.





وأوقف أبوت إجراء العمليات الجراحية الاختيارية في مناطق: هيوستون ودالاس وأوستن وسان أنطونيو؛ لتوفير أسرة بالمستشفيات.





وتأتي الأرقام المتزايدة في تكساس في إطار عودة لتفشي المرض على الصعيد الوطني في الولايات التي تجنبت وطأة التفشي الأولي أو تحركت مبكرا لرفع القيود المفروضة على السكان والشركات.









وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 حالة، يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.





وجرى تسجيل أكثر من 36000 حالة إصابة جديدة بالولايات المتحدة، يوم الأربعاء، وهو أقل ببضع مئات من الرقم القياسي المسجل في 24 أبريل الذي بلغ 36426.









وشهدت أيضا ولايات: ألاباما وأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وأيداهو ومسيسيبي وميزوري ونيفادا وأوكلاهوما وساوث كارولينا ووايومنج، ارتفاعات قياسية في هذا الأسبوع.







