» ترامب يتهم زعيم حركة "حياة السود مهمة" بالخيانة

25 يونيو 2020 - 11:00 م

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناشطًا أمريكيًا من أصل إفريقي بالخيانة، في أحدث مؤشر على مواصلة الرئيس نهجه المتشدد في الجدل القائم بالولايات المتحدة بشأن عنف الشرطة والعنصرية.



ويأتي تعليق ترامب بعدما تلقى هوك نيوصم، وهو زعيم في حركة " حياة السود مهمة " سؤالا عن أعمال الشغب، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية.



وأشار نيوصم إلى أن الاحتجاجات التي وقعت مؤخرا أثارت جدلا سياسيا صادقا بشأن إصلاح جهاز الشرطة، وإلقاء القبض على عدد من ضباط الشرطة التي يتردد أنهم يسيئون استخدام سلطاتهم. غير أنه رفض التنديد بأعمال الشغب.



وقال نيوصم: "اقول.. إذا لم تعطينا هذه الدولة ما نريد، فسنسقط هذا النظام ونستبدله.. ربما اتحدث بشكل مجازي... أو حرفي. إنها مسألة تعتمد على التفسير."



وردًا على ذلك، قال ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل: "هذا خيانة، وتحريض، وتمرد". وأعقبها بتغريدة أخرى، قال فيها إن الأمر "يتعلق بالقانون والنظام" وهي جملة طالما استخدمها ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وكان نواب ديمقراطيون اعترضوا على مشروع قانون أعده نواب جمهوريون بشأن إصلاح جهاز الشرطة في مجلس الشيوخ، قائلين إنه ضعيف للغاية، وإنهم يعتزمون طرح مشروع قانون أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الخميس.

