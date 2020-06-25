» إصابة محافظ بالسعودية و4 من عائلته بـ"كورونا"

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فيروس كورونا

      
أصيب محافظ محافظة المندق بمنطقة الباحة في السعودية محمد بن معيض الفايز، بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 من أفراد عائلته، بحسب ما أعلن نجله.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن حالة المحافظ الصحية تدهورت وأدخل العناية المركزة في مستشفى ”الملك فهد“ بالباحة.

وقال نجل المحافظ معيض الفايز للصحيفة: ”أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد المقبل، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن“.

وعن مصدر العدوى، أوضح ”الفايز“: ”لا نعلم المصدر الدقيق للعدوى؛ لأن والدي كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل فيه للمستشفى“.

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