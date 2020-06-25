» إصابة محافظ بالسعودية و4 من عائلته بـ"كورونا"

أصيب محافظ محافظة المندق بمنطقة الباحة في السعودية محمد بن معيض الفايز، بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 من أفراد عائلته، بحسب ما أعلن نجله.

أصيب محافظ محافظة المندق بمنطقة الباحة في السعودية محمد بن معيض الفايز، بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 من أفراد عائلته، بحسب ما أعلن نجله.

وقال نجل المحافظ معيض الفايز للصحيفة: ”أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد المقبل، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن“.

وقال نجل المحافظ معيض الفايز للصحيفة: ”أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد المقبل، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن“.