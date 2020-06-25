التعريض للشمس أو درجات الحرارة العالية لا يحمي من كورونا

25 يونيو 2020 - 10:45 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تعريض نفسك للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض كوفيد-19.









وأوضحت المنظمة، أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا مهما كان الجو مشمسة أو حارا.









وأشارت المنظمة، إلي أن البلدان ذات الطقس الحار أبلغت عن حالات إصابة بكوفيد-19، ولحماية نفسك احرص على تنظيف يديك جيدأ مرارا وتكرارا كما تجنب لمس عينيك وفمك وانفك.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.