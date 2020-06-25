وزير الري: علاقتنا بإثيوبيا زواج كاثوليكي

25 يونيو 2020 - 09:37 ص

تحدث الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، عن مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "نتفق خلال مفاوضات سد النهضة على جوانب ثم يتم تغييرها في الجلسة التي تليها".







وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل دولة تسعى إلى مصالحها، مؤكدًا أن أي كمية مياه ستصب في سد النهضة معناها أن تقل الكمية في مصر.







و أكد أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى تفاق فيما يخص الجزء القانوني لسد النهضة، وليس هناك أي فرصة لاتفاق، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق في بعض الجوانب الخاصة بالجزء الفني، وما زال في طور المفاوضات، معلقًا: "الوصول إلى اتفاق هيريح الجميع، بما فيهم إثيوبيا".







وتابع: "علاقتنا بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي، وليس هناك فرصة للانفصال لأننا دول جوار؛ ولذلك لازم يكون نفسنا طويلأ ،معقبا:" مصر أكبر دولة جافة في العالم، وتعتمد على النيل بنسبة 95%".

