المغامسي يتسبب في غضب عارم بسبب"نكاح المرأة والحائط"

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المرأة

صالح المغامسي

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حائط

تسبب الداعية السعودي الشيخ صالح المغامسي، الإمام السابق لمسجد قباء، في حالة من الغضب العارم بين متابعيه ومحبيه أيضًا، بسبب نشره أقوال منسوبة لمعاوية بن أبي سفيان، اعتبروها خاطئة وكتبها "مستطرفون" ولا يعتد بها.

وكتب صالح المغامسي عبر حسابه على "تويتر"، ": قال معاوية - : نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط . وأكلتُ الطعام حتى لا أجد ما استمرؤهُ .وشربتُ الأشربةَ حتى رجعتُ إلى الماء . وركبتُ المطايا حتى رجعتُ إلى نعلي . فما بقيَ ماتتوقُ إليه نفسي من اللذات إلا محادثة أخٍ كريم" .

وعلق أحد متابعيه بالقول :" للاسف .. مصدر تلك الكلمات هو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف وقد تكلم اهل العلم والاختصاص عن هذا الكتاب الوضيع واغلبه يتكلم عن الفواحش وينقل الاشعار الهابطة والركيكة وينسبها لعدة شخصيات تاريخية زورا وبهتانا".

وقال آخر :" امثال لايعتد بها ولاتلاءم زماننا"، وعلق آخر :" هل تعتقد شيخنا الفاضل أن مثل هذا الكلام يصدر عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو من هو عقلا وعفة  ووقارا!!"، وعلقت متابعة مستنكرة بالقول :" لا يكون حسابك مخترق يا شيخ".


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