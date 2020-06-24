قرقاش يعلق على قرار السعودية بشأن الحج

24 يونيو 2020 - 02:25 م

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، قرار السعودية بشأن إقامة شعائر الحج للموجودين داخل المملكة فقط بالقرار "الحكيم والوازن بين عدم تعطل المناسك وحفظ الأرواح".











وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على "تويتر": "نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس".





وأضاف: "القرار السعودي حكيم، ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح".









وقررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.









وقالت وزارة الحج في بيان: "نظرا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم".





