وزير الري السوداني: ندرس اللجوء لمجلس الأمن بسبب سد النهضة

24 يونيو 2020 - 01:48 م

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة، كما أن حمدوك يجري اتصالات مستمرة مع مصر وإثيوبيا والمراقبين بشأن مفاوضات سد النهضة.









وأضاف وزير الري خلال مؤتمر صحفي، أن مبادرة حمدوك هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن سد النهضة، موضحاً أن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.







