طيران الإمارات: إصابة 26 مسافراً بفيروس كورونا على متن رحلة

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قال المتحدث باسم طيران الإمارات، إنه بعد الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد إيجابية في هونغ كونغ لبعض الركاب الذين سافروا على متن إحدى رحلاتنا، اتخذت طيران الإمارات قرارا بتعليق خدمات الركاب مؤقتا من باكستان، اعتبارا من الساعة الـ4 صباح اليوم بتوقيت باكستان.

وعلقت طيران الإمارات، اليوم (الأربعاء)، رحلاتها مؤقتا من باكستان بعد الإعلان عن إصابة 26 مسافرا من الركاب بفايروس كورونا المستجد، أثناء رحلتهم إلى هونغ كون، مؤكدة نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسنتخذ أي تدابير إضافية تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا مرة أخرى من باكستان.


وأضاف مسئول، كما نؤكد مرارا وتكرارا، فإن صحة وسلامة أفراد أطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا تأتي على رأس أولوياتنا دائما، وقد وضعت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل خطوة من رحلة المسافر على الأرض وفي الأجواء، للحد من مخاطر انتشار العدوى.

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