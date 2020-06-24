السعودية تقدم هدية ثمينة للموظفين المتعافين من كورونا

24 يونيو 2020 - 09:33 ص

قال وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، إن بلاده ستمنح العاملين السعوديين في القطاعين، الصحي والأمني، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا منه، الأولوية في أداء فريضة الحج هذا العام.









وأوضح الوزير بنتن في تصريحات تلفزيونية، نقلتها قناة ”العربية“، أن الأولوية في اختيار السعوديين ممن سيؤدون مناسك الحج هذا العام، ستكون لتلك الفئتين، فيما سيعتمد اختيار الأجانب على معايير أخرى ترتبط بحالتهم الصحية اللائقة.









وأضاف الوزير أن بلاده ستنسق مع سفارات وقنصليات الدول، لتحديد مواطني الدول المقيمين في المملكة الذين سيؤدون الفريضة هذا العام.





وقررت السعودية تنظيم موسم استثنائي للحج هذا العام بسبب فيروس كورونا، حيث سيقتصر الحج على السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما، ولن يسمح لأي أحد من خارج المملكة بأداء الفريضة.









كما سيخضع الحجاج الذين سيتراوح عددهم بـ ”آحاد الآلاف“ على حد قول الوزير بنتن، لفحوصات طبية، وللحجر المنزلي بعد انتهاء الحج.









وسجلت السعودية لحد الآن، نحو 164 ألف إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم نحو 110 آلاف شخص، وتوفي 1346 آخرين، فيما وصل عدد المصابين عالميا لأكثر من تسعة ملايين إصابة وأكثر من 472 ألف وفاة.



