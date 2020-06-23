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أمر ملكي سعودي بقتل اثنين قصاصًا بينهما بن سعود القحطاني

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل قصاصًا في سعوديين، وذلك بعد انتهاء كافة درجات التقاضي.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانين منفصلين، اليوم، تؤكد تنفيذ الحكم الصادر بحق المتهمين.

وقالت "الداخلية" في بيانها- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس":_

أقدم / نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل / الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية-، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وتابع: وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأضاف البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 / 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير

كما أصدرت وزارة الداخلية ، بياناً آخر بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:

أقدم / هادي بن سعود بن مهدي القحطاني ،على قتل / مهدي بن هادي بن معيض القحطاني ـ سعوديي الجنسية ـ ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص .

وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم ، وأيد ذلك من مرجعه ، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / هادي بن سعود بن مهدي القحطاني اليوم الثلاثاء 2/ 11 / 1441 هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير


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