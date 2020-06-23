دهسه وأحرق جثته.. تنفيذ القصاص بمواطن سعودي

23 يونيو 2020 - 02:41 م

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القصاص في مواطن سعودي، كان قد أقدم على دهس مواطن آخر، وأضرم النيران فيه بعد دهسه.

وبحسب وكالة الانباء السعودية واس فقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وجاء نص القرار: قال الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى " ، " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

أقدم نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية-، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 / 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.