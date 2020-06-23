الصين تعلن عن خطة تخفيف التوتر مع الهند

23 يونيو 2020 - 11:36 ص

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه حاليا جار العمل على تهدئة الأوضاع بين الصين والهند، لافتا إلي أن بكين ونيودلهي حاليا اتفقا علي اتخاذ العديد من الخطوات لتخفيف حدة التوتر علي امتداد شريط حدودي متنازع عليه.

وأشار تشاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية إلي أن التقارير الإعلامية التي ترددت في الفترة الأخيرة بمقتل 40 صينيا هي تقارير كاذبة، حسبما نشرت "رويترز" .

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير هندي أن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في الاشتباكات بينما اعترف الجيش الهندي بمقتل 20 جنديا علي الأقل في الحادث .

جدير بالذكر أن اشتباكات دامية وهجوما مسلحا جري الأسبوع الماضي علي امتداد شريط حدودي متنازع عليه بين الصين والهند .