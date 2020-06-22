أمريكا: لا نقول إن على الأسد الرحيل

كشفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، أنها لا تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد من حكم سوريا.



وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة لا تطالب برحيل "الأسد"، أو انسحاب القوات الروسية من سوريا.

وصرح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "ما يميز منهجنا هو أننا لا نطالب بالانتصار المطلق. لا نقول إن على الأسد أن يرحل، نؤكد أن عليه وحكومته تغيير ممارساتهم".

وتابع: "كما لا نقول إن الروس يجب عليهم أن يغادروا... نفضل ألا يكونوا هناك، لكن محاولات تحقيق خروجهم ليست جزءا من سياساتنا".

وشدد على أن الولايات المتحدة تريد مع ذلك أن تعود الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه عام 2011، أي قبل دخول القوات الروسية والإيرانية.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة ستخرج في نهاية المطاف من سوريا، لكنه لا ينوي حاليا سحب قوات بلاده من هناك.

ولفت جيفري إلى أن القوات الأمريكية منتشرة حاليا في "شمال شرق سوريا" وكذلك في منطقة التنف على الحدود مع الأردن.