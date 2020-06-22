  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكعبة المشرفة

عاجل.. السعودية تقصر إقامة الحج على هؤلاء فقط

ماري ترامب

كتاب جديد لابنة شقيق «ترامب» يكشف أسرارًا مثيرة.. والأخير يرد

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يستنجد برئيس الوزراء من وزارة الإعلام

السعودية

انتهاء كورونا.. بشرى سارة من السعودية

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

إسرائيل

إسرائيل تعلن عن اسم الدولة الأخطر عليها في الشرق الأوسط

دبي

دبي تبدأ في استقبال السياح

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الذهب

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

أمريكا: لا نقول إن على الأسد الرحيل

عرب وعالم

بشار الأسد
بشار الأسد

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

#

متحدث "الوزراء" يكشف السبب الحقيقي لتعديل مواعيد الحظر

#

فنانة شهيرة: كورونا أخرج "أجمل وأقبح" ما فينا

#

عطية: نحن نعبد ربًا لا نعرفه ونصلى على نبى لا نعرفه

كشفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، أنها لا تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد من حكم سوريا.

وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة لا تطالب برحيل "الأسد"، أو انسحاب القوات الروسية من سوريا.

وصرح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "ما يميز منهجنا هو أننا لا نطالب بالانتصار المطلق. لا نقول إن على الأسد أن يرحل، نؤكد أن عليه وحكومته تغيير ممارساتهم".

وتابع: "كما لا نقول إن الروس يجب عليهم أن يغادروا... نفضل ألا يكونوا هناك، لكن محاولات تحقيق خروجهم ليست جزءا من سياساتنا".

وشدد على أن الولايات المتحدة تريد مع ذلك أن تعود الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه عام 2011، أي قبل دخول القوات الروسية والإيرانية.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة ستخرج في نهاية المطاف من سوريا، لكنه لا ينوي حاليا سحب قوات بلاده من هناك.

ولفت جيفري إلى أن القوات الأمريكية منتشرة حاليا في "شمال شرق سوريا" وكذلك في منطقة التنف على الحدود مع الأردن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات من مارس
» الهند.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
» الغيرة القاتلة.. قتل عشيقته السابقة ليثبت حبه لصديقته
» وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية
» كورونا بإفريقيا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
» فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه
» 8 علامات على نقص فيتامين د تزيد من خطر الوفاة بكورونا
» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية