رحيل مأساوي.. وفاة لاعب واعد في منتخب توجو بسبب الملاريا

22 يونيو 2020 - 04:07 م

توفي مهاجم منتخب توجو، كوسي إيديم كوداجبا بشكل عن عمر 24 عامًا بعد إصابته بمرض الملاريا.





ويعد كوداجبا من اللاعبين الواعدين، وقد فاز بلقب أفضل مهاجم في البلد الأفريقي لمدة عامين على التوالي، وفاز بلقب الدوري في 2019.





وتوفي كوداجبا يوم الخميس الماضي بعد إصابته بالملاريا المعدية التي ينقلها البعوض.





ووصفه ناديه بأنه "لاعب عظيم"، وكان ضمن منتخب توجو الأول الذي تأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، والمعروفة باسم "تشان".





ويلعب كوداجبا في صفوف فريق كارا، ورفض اللعب في الخارج من أجل المشاركة في بطولة "تشان"، ورشح للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول التوجولي، حيث خاض معه مباراة وحيدة.

وقال جان ماري إلوه ، رئيس النادي: "كان همه الوحيد هو وضع الكرة في الجزء الخلفي من الشبكة وكان يفعل ذلك بشكل جيد للغاية."





وقال صديقه كوفي جويلي: "اتصلت به أندية أخرى بعد التأهل، لكنه قال إنه يفضل البقاء هنا للعب "تشان" وترك بصمته على المسرح المحلي قبل المغادرة".





وحضع اللاعب مؤخرًا للعلاج بسبب مشكلة في القلب، وغادر مدينة كارا ليعود إلى ضواحي العاصمة لومي ليكون مع العائلة وسط الوباء المستمر.





وسجل كوداجبا هدفًا ضد نيجيريا في النسخة السادسة لكأس أمم غرب إفريقيا لعام 2019.





وقال الاتحاد التوجولي لكرة القدم: "في هذه الظروف المؤلمة، تود اللجنة التنفيذية للاتحاد أن تحيي ذكرى اللاعب، الذي يعرف الجميع بصفاته داخل وخارج الملعب".



