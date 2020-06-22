» اشتباكات في فرنسا بسبب حفل موسيقي

22 يونيو 2020 - 10:34 ص

شهدت فرنسا اشتباكات عنيفة في كل من باريس ونانت مساء أمس بسبب حفلات موسيقية .

وقالت وسائل الإعلام المحلي إن الشرطة اضطرت للتدخل لتفريق الحشود في باريس ونانت مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتزامنت الحفلات مع مظاهرات في ذكري مرور عام علي وفاة ستيف كانيكو الذي لقي حتفه بعد اشتباكات مع الشرطة ومحتفلين في يوينو 2019 لصبح موته نقطة محورية للاحتجاجات والتدقيق في أساليب الشرطة الفرنسية .

واختفي هذا العام شاب يبلغ من العمر 24 عاما خلال حفل موسيقي اشتبكت فيه الشرطة مع المحتفلين علي ضفا نهر لوار في نانت ثم تم العثور علي جثة الشاب في النهر.