الجزائر تحذر من لدغات "بعوض النمر"

21 يونيو 2020 - 10:05 ص

حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية المواطنين من لدغات "بعوض النمر" مطالبة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية خاصة مع انتشاره في فصل الصيف حتى نوفمبر.

وبدأت بالفعل بعض المستشفيات في استقبال حالات لمواطنين بالغين وأطفال يعانون من آثار لدغات هذه البعوضة خاصة في ولايات العاصمة وتيزي وزو وبومرداس، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

ووجهت الوزارة التنبيهات للمواطنين بالتوجه إلي المستشفيات فور الإحساس بأي أعراض بعد تعرضهم للسعات.

جدير بالذكر أن بعوض النمر يضع البيض بكميات كبيرة تصل إلى 400 بيضة في أماكن مختلفة في البيئة الخصبة لها وهي الماء والرطوبة والحرارة.